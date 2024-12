Documentaire

Dans l’Ouest québécois, durant l’été Indien, les forêts revêtent des couleurs intenses qui donnent aux paysages leur charme unique. Bien que peu connu, l’ouest du Québec est central pour tout ce qui compose et nourrit l’imaginaire : les coureurs des bois et leurs canots remplis à ras bord de lourdes fourrures, les premiers colons défrichant des terres sauvages, la joie des prospecteurs trouvant de l’or ou encore l’ingéniosité des trappeurs.

En traversant les différentes régions de cette route, rencontre avec des aventuriers et des bâtisseurs d’aujourd’hui en suivant les trajets empruntés par Champlain et d’autres explorateurs. Ismael Khelifa est accompagné d’Alexis Lopez, photographe, réalisateur et explorateur aventurier, dans un périple qui part de Montréal et qui s’achève dans l’Outaouais.