De nombreux Français vouent un véritable culte aux cow-boys, ces hommes qui ont fait la légende de l’Ouest américain et dont Hollywood n’a eu de cesse de s’inspirer. Des caméras sont parties à la rencontre de ceux qui, le temps d’un salon, partagent leur passion des grands espaces, entre santiags et saloons
Réalisateur : Rémy Vincent