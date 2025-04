Documentaire

En plein cœur du Pacifique, l’île de Clipperton, perdue et mystérieuse, a longtemps été un lieu de convoitise. Loin de tout, cet atoll est un témoin de l’histoire et de la nature oubliée du monde.

L’île de Clipperton, une petite tête d’épingle oubliée au milieu de l’océan Pacifique, a été longtemps un sujet d’étude et de convoitises. Découvrez ce territoire mystérieux, situé à plus de 1 500 kilomètres des côtes mexicaines, dans un documentaire captivant qui nous emmène au cœur de l’inaccessible. Suivez l’explorateur Jean-Louis Etienne lors de sa mission d’exploration unique sur ce « caillou de la république », aux côtés de la frégate Prairial. Ensemble, ils découvrent une biodiversité unique, tout en retraçant les secrets de l’île et son histoire mouvementée.

L’île, qui fut un lieu stratégique durant la Seconde Guerre mondiale, abrite aujourd’hui une faune et une flore particulières, témoins d’un écosystème isolé depuis des siècles.

Un film de Stéphane Dugast, Xavier Gasselin

Droits réservés Ampersand