Documentaire

À 6 500 kilomètres de la Métropole, Saint-Barth, cette île des Antilles françaises, minuscule rocher de 25 km², a acquis une réputation internationale. L’île est devenue le repère du luxe dans les Caraïbes. En haute saison, les plus gros yachts de la planète envahissent la baie et les immenses villas se louent jusqu’à 200 000 euros la semaine. Les hôtels 5 étoiles affichent complet. En exclusivité, nos caméras ont pu partager, en coulisses, le quotidien de nombreux touristes millionnaires pour qui Saint-Barth est devenue, plus qu’un paradis exotique, l’île du luxe absolu. Un documentaire de Marc de La Villardière et Clarisse Verrier.