Documentaire

Nichée dans la chaîne centrale, à 1 006 mètres d’altitude, Table Unio est l’une des plus hautes tribus du Pays. Bien équipé pour affronter les 10 degrés qui s’affichent au thermomètre, Cédric part à la rencontre des mamans de la tribu. Elles accueillent régulièrement des visiteurs pour un week-end de partage. Et ce week-end-là, beaucoup de monde s’est donné rendez-vous à la tribu en plus des visiteurs : des tresseuses de Poindimié, un tourneur sur bois et un forgeron de Moindou ! Des surprises attendent les visiteurs…