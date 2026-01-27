https://www.youtube.com/watch?v=D5kXi1etYNc
Avec ses vieilles tours, ses quais, ses rues pavées de pierres, ses maisons à pans de bois datant du Moyen Âge, son hôtel de ville – le plus ancien de France – ou encore ses hôtels particuliers qui furent les demeures des grands armateurs rochelais, La Rochelle est un musée à ciel ouvert, tout comme ses alentours. Elle est également une ville pionnière dans de nombreux domaines, telle la préservation de l’environnement. Jérôme Pitorin débute son séjour charentais dans la ville de Surgères.