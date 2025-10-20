Les Mahorais, entre mer et esprits, préservent une âme unique au cœur de l’océan Indien. Mayotte est désormais un département français. L’archipel, à 95 % musulman, conserve une originalité culturelle propre aux diverses influences – malgaches, africaines, européennes et arabes – qui ont forgé son identité et constitué au cours des siècles les différentes strates d’une histoire riche et complexe. Profondément attachés aux traditions ancestrales, les Mahorais vivent au quotidien sous le regard des djinns et des esprits. C’est une plongée au coeur de cette diversité et de ces croyances que propose ce documentaire. C’est aussi un voyage dans un cadre époustouflant, celui du deuxième plus grand lagon de la planète.
Réalisé par Jean-Marie Barrière