Documentaire

Dès son arrivée à Mamoudzou, la capitale de Mayotte, Thomas Yzèbe participe à la plus grande manifestation de l’île, la course de pneus.

A la rencontre d’un pilote d’ULM, d’un fan de tortues ou d’une bande de gamins sur un îlot, il découvre le plus grand lagon fermé au monde. Au grand marché de Mamoudzou, une jeune femme donne une leçon d’élégance tandis qu’un grand murengué vient renouer avec la tradition des joutes nocturnes entre villages, lorsqu’on s’affronte en duel et à mains nues au rythme des percussions

Un film écrit et réalisé par Thomas Yzébé

Produit par Step by Step – Jean-Baptiste Jouy