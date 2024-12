Documentaire

Chaque été, de fin mai à fin septembre, deux millions de jeunes déferlent par charters à Ibiza. Le programme de la journée est immuable.

En début d’après-midi, à la sortie des boîtes (ici on ne dort que quelques heures, entassées dans de minuscules pensions), les fêtards se dirigent vers les plages branchées. Des paillotes y déversent d’abord de la transe pour un réveil en douceur puis l’inévitable techno.

Filles et garçons s’adonnent à la danse mais surtout au concours de la tenue la plus sexy et légère possible.