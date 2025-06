Documentaire

Situées à l’extrême ouest de la Bretagne à la rencontre de l’atlantique et de la manche, l’archipel de Ouessant et Molène se trouvent sur l’un des passages les plus fréquentés et les plus dangereux du monde. L’archipel de Molène étire son chapelet d’îlots, bordés de plage de sables blancs mais surtout de récifs attirant les navigateurs. Petite île du bout du monde, Molène est aujourd’hui, la seule habitée de l’archipel. Sur ce petit bout de terre, long de 1.2 km et large de 800m, 400 personnes y vivent en permanence. Pour poser le pied sur ce monde à part, véritable paradis de la nature sauvage, il vous faudra prendre le bateau au départ de Brest. L’Enez Eussa est la seule façon d…