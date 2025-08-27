Documentaire

Max et Johny ont prévu de se rendre à Potosi.

Les mineurs qui extraient l’argent souffrent, ils ont besoin d’eux et de la science Kallawaya. Car les populations désargentées des hauts plateaux se méfient de la médecine moderne, profondément étrangère à leur culture. Les plantes, les baumes, sont les seuls remèdes auxquels ils font confiance et qui sont à leur portée.

Max explique à un mineur qu’il souffre du susto. C’est une dépression engendrée par la peur qui persécute les mineurs. Les conditions de travail inhumaines ruinent leur santé et détruisent leur équilibre.

Extrait du film : « Kallawaya, fils de l’éclair – Patrimoine Immatériel »

Réalisateur : Jean Queyrat

Producer : ZED