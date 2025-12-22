Ayrton Senna da Silva, icône intemporelle du sport automobile, demeure un pilote dont l’empreinte reste gravée dans l’histoire de...
Primitivement, la Bavière était occupée par des Celtes avant d’être conquise, en 15 avant J.-C., par les Romains. Ces...
Partez pour une odyssée fascinante aux côtés de l’archéologue et explorateur Fabio Amador, à la découverte des secrets anciens...
Dans l’espoir de redonner une voix à celles et ceux que la dictature de Hafez puis Bachar al-Assad s’est...
Les secrets de la campagne présidentielle de 1981, le secret inouï derrière la première greffe du cœur, L’Élysée fantôme,...
250 000 kilomètres de frontières jalonnent aujourd’hui notre monde. Même sur les cartes le plus anciennes, elles sont omniprésentes....
Cette série documentaire explore les matériaux de construction du futur. Du béton de l’Antiquité, mélange d’agrégats et de mortier, à...
Elles s’appelaient Julie-Victoire Daubié, Hypatie d’Alexandrie, Elena Rubinstein ou encore les sœurs Milanolo. À des siècles de distance, ces...
L’histoire des gares de Paris, depuis le XIXe siècle. Un documentaire de Des racines et des ailes.
Installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et laissez-vous emporter par l’histoire passionnante de cette exigeante étoffe qu’est la Dentelle...
Au XXe siècle, Londres et New York se lancent dans le gigantisme. Démesure horizontale à Londres, la plus grande...
Les cours royales de France ont toujours été des lieux de faste et de raffinement, notamment en matière de...
De l’Empire romain à la guerre froide, de « l’agent Sonya » à la course à l’armement numérique, les espions influencent...
Jamais diamant n’aura connu d’histoire plus exaltante. Rapporté d’Inde en 1668 par Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689), il fut taillé par...
Plus que jamais, Pékin, fière de son modèle, se pose comme une superpuissance conquérante. Ses produits high tech inondent...
La Bastille, nom qui résonne profondément dans l’histoire de France, est bien plus qu’un simple symbole de la Révolution...
Parée de landes sauvages, de falaises escarpées et d’une mer tantôt calme tantôt rugissante, la Bretagne incarne l’âme celtique...
Longtemps considérée comme trop hostile pour que l’homme s’y installe, la forêt amazonienne abritait pourtant plusieurs millions d’individus à...
L’or a toujours été recherché, stocké et vénéré. On l’a tamisé, extrait, fondu et coulé dans tout, du dentier...
Dans le métro, il y a de la place pour l’art aussi
