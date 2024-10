Documentaire



De Franklin D. Roosevelt à Barak Obama en passant par J.F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton et George W. Bush, 100 ans de présidence américaine à-travers des images d’archives exceptionnelles. Comment un homme ou une femme parvient à s’imposer comme la figure cardinale incarnant toute une nation ? Ce film documenté et instructif revisite cent ans d’histoire de la présidence américaine et dévoile les ingrédients fondamentaux qui entrent en jeu dans la fabrication d’un chef d’État : virilité, empathie, humanisme, etc. Sans oublier le rêve américain…

Un film de Ruth Zylberman

© ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS