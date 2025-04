Documentaire

Dans l’imaginaire collectif, la course effrénée à l’espace est incarnée par la rivalité entre les Etats-Unis et l’URSS. Mais, dans l’ombre de cette guerre froide, un duel fait rage : celui que se livrent à distance l’ingénieur russe Sergueï Korolev et son homologue allemand Wernher von Braun. Pendant près de quarante ans, les deux scientifiques mettent leur génie à profit pour servir, non pas les intérêts militaires de grandes puissances géopolitiques, mais leur rêve d’enfant : rejoindre l’espace. Ce portrait croisé de deux héros de la conquête spatiale révèle des destins différents, pourtant intimement liés : celui de Wernher von Braun, tour à tour choyé par le régime nazi, puis par la Maison Blanche, et celui de Sergueï Korolev, paria victime des purges staliniennes, avant de devenir le héros du peuple soviétique.

Un film de Laurent Portes

Droits réservés Step By Step Productions