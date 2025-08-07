Ce documentaire explore la Genèse du manifeste d’Adolf Hitler, écrit en prison en 1924, où il expose son idéologie antisémite et raciste. Comment ce texte est-il devenu un outil de propagande massive dans l’Allemagne nazie ? Quelle influence a-t-il eue sur la société allemande et la Seconde Guerre mondiale ? Il examine également la manière dont l’ouvrage a été perçu à l’étranger et les débats qu’il continue de susciter aujourd’hui. Une plongée glaçante dans un livre devenu symbole du mal.
Réalisateur : Frédéric Monteil