Alors que l’Europe passait au crible les décombres d’une longue et amère guerre, les Japonais, fidèles à leur héritage culturel, refusèrent de se rendre. La perspective d’une campagne terrestre prolongée, entraînant la mort de nombreux autres militaires américains, était un prix trop élevé à payer, laissant Truman prendre la décision de mettre fin rapidement à la Seconde Guerre mondiale, avec les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki.
Auteur : Liam Dale