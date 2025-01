Documentaire

La révolte est l’un des grands moteurs de l’histoire contemporaine. Imprévisible, elle jette soudainement des millions d’individus dans les rues. La révolte est l’un des grands moteurs de l’histoire contemporaine. Imprévisible, elle jette soudainement des millions d’individus dans les rues, déstabilise les régimes les plus solidement établis, aboutit à des confrontations souvent sanglantes et ne se termine jamais comme on l’avait imaginé. Mais pourquoi des peuples se révoltent-ils et d’autres non ? Ces mécanismes restent un mystère. En comparant cinq des plus grandes révoltes des temps modernes, ces films apportent un éclairage inédit sur ces tempêtes qui changent le monde. France en 1968, Iran en 1979, Pologne en 1980, Chine en 1989 et Tunisie en 2010 : quels que soient l’époque, le régime et le pays, les révoltes obéissent aux mêmes lois.

Ce documentaire a été réalisé à des fins pédagogiques et peut contenir des images qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de ce documentaire vous est déconseillé.

Écrit et réalisé par Cédric Tourbe

