Conférence

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et laissez-vous emporter par l’histoire passionnante de cette exigeante étoffe qu’est la Dentelle de Bruxelles et ce jusqu’à sa disparition au début du 20e siècle. Transparence, trous, fleurs, sensualité, ringardise, toile d’araignée, frivolité, lingerie féminine, rideaux, … Elle suscite d’étonnantes images mentales souvent bien diverses. D’où vient cette étoffe de luxe qui fut à l’origine de tensions entre les grands de ce monde qui voulaient en orner leurs riches vêtements ? A-t-elle quelques chose à voir avec les trésors que gardaient précieusement votre arrière-grand-mère dans le fond de son grenier ?

À travers des tableaux et des pièces de la collection du Musée Mode & Dentelle, nous évoquerons les deux principales techniques, les fuseaux et l’aiguille, et verrons comment elles s’articulent avec les principaux centres de production historiques que sont les Flandres et la Vénétie.