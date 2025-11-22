Article

L’emblème de la croix verte est aujourd’hui indissociable des pharmacies dans de nombreux pays, mais peu de gens connaissent son origine. Cette symbole universelle trouve ses racines dans l’histoire ancienne et a évolué au fil des siècles pour devenir l’icône que nous connaissons aujourd’hui.

Son histoire remonte à l’époque de l’Antiquité. Les premiers apothicaires, ancêtres des pharmaciens modernes, utilisaient divers symboles pour indiquer leurs compétences en matière de remèdes et de soins.

Parmi ceux-ci, la croix, souvent associée à des pratiques médicales, était déjà présente. Cependant, c’est au cours du XXe siècle que la croix verte a véritablement pris sa forme actuelle et est devenue un signe distinctif des pharmacies.

En Europe, et plus particulièrement en France, son adoption comme symbole pharmaceutique est relativement récente. En 1942, sous l’Occupation, la croix verte a été choisie pour représenter les pharmacies afin de les distinguer clairement des établissements médicaux.

Avant cela, les pharmacies utilisaient divers autres symboles, comme le caducée, pour indiquer leur présence. La croix verte a été préférée pour sa simplicité et son impact visuel immédiat.

Le choix de la couleur verte n’est pas anodin. Le vert est traditionnellement associé à la santé, à la nature et au bien-être, des concepts intrinsèquement liés à la mission des pharmacies. Cette couleur évoque également la notion de guérison et de remèdes naturels, renforçant ainsi l’idée que les pharmacies sont des lieux de soins et de prévention.

Aujourd’hui, la croix verte est devenue un emblème international, bien qu’elle ne soit pas utilisée partout. Aux États-Unis, par exemple, les pharmacies ne se servent pas de ce symbole, préférant d’autres icônes comme le mortier et le pilon. Cependant, dans de nombreux pays européens et au-delà, elle continue d’être un signe de confiance et de professionnalisme pour les patients à la recherche de conseils et de médicaments.