Ressources Dans la même catégorie

Podcast La Russie et la guerre. D’Ivan le Terrible à la guerre froide L’histoire de la Russie est celle de nombreux peuples et d’une multiplicité de territoires. Sur quels espaces l’État russe...

Conférence Carnaval : de la fête religieuse aux festivités laïque Le Carnaval est une célébration riche en couleurs et en traditions, qui mêle des racines religieuses profondes à des...

Documentaire Une histoire mondiale de la navigation Depuis quand les humains sillonnent-ils les mers ? Une rétrospective de l’histoire de la navigation, de l’Antiquité jusqu’à la...

Article Les Mayas, civilisation disparue mystérieusement L’énigmatique civilisation maya, qui a disparu de manière inexpliquée, a laissé derrière elle un riche patrimoine culturel. Ce peuple...

Podcast D’où vient vraiment le bonnet phrygien ? Pourquoi ce bonnet rouge est-il associé à Marianne et aux sans-culottes ? Quelle est sa signification cachée héritée de...

Conférence Aux origines der la dentelle de Bruxelles Installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et laissez-vous emporter par l’histoire passionnante de cette exigeante étoffe qu’est la Dentelle...

Podcast Le vampire Dracula Franck Ferrand nous emmène à la découverte de Dracula, personnage éponyme du roman de Bram Stocker, largement « inspiré » de...

Conférence L’archéologie face aux enjeux contemporains Table ronde du jeudi 1er juin 2023 organisée avec la Fondation archéologique Pierre Mercier, première fondation d’archéologie reconnue d’utilité...

Documentaire La face cachée de Naples L’histoire de la cité remonte à plus de 2500 ans avant J.C. Michael Scott s’attarde sur la spectaculaire baie...

Documentaire Il était une fois la Seine La Seine est un fleuve français, long de 776,6 kilomètres, qui coule dans le Bassin parisien et arrose notamment...

Podcast Blanc : histoire d’une couleur En 1124, Pierre le Vénérable, à la tête de l’abbaye de Cluny, interpelle Bernard de Clairvaux, à propos de...

Documentaire Palmyre, patrimoine menacé Une plongée dans le passé, le présent et l’avenir de la cité antique de Palmyre, classée au patrimoine mondial...

Podcast Le siècle de Gênes Marqué par les fameuses guerres d’Italie, Gênes, comme plusieurs villes italiennes, vit sous domination française, mais aussi impériale. Cependant,...

Podcast Au cœur de l’Histoire: contes et légendes de Bretagne Une plongée revigorante dans le paysage légendaire de la Bretagne. De la forêt de Brocéliande à la cité engloutie...

Documentaire Sidérurgie : grandeur, déclin et désillusion Au début du XIXe siècle, alors que la Révolution industrielle transforme l’Europe, la sidérurgie devient la clé de voûte...

Documentaire Une histoire enfouie : les trésors archéologiques cachés de Gaza Cette vidéo explore les trésors archéologiques enfouis sous les terres de Gaza, souvent méconnus en raison des conflits qui...

Documentaire Les Champs-Élysées Les Champs-Élysées sont une véritable institution de notre capitale, et font rêver de nombreuses personnes à travers le monde....

Documentaire Les trésors des Archives Nationales La visite démarre à Paris, à l’hôtel de Soubise, véritable cœur des Archives nationales avec ses Grands dépôts et...