18 janvier 1871. L’Empire allemand est proclamé dans la galerie des Glaces de Versailles. Cet épisode raconte la mutation de Berlin, devenu capitale impériale : une immense cathédrale, de grands musées, un parlement colossal, et un développement urbain accompagné d’un essor industriel spectaculaire. Paris, d’abord ruiné par la défaite et par le soulèvement de la Commune, se remet du traumatisme de 1870 et retrouve le chemin de la prospérité avec le développement d’une industrie inventive et l’organisation des expositions universelles. Où l’on comprend pourquoi la rue de Rennes commence au n° 48. Où les premières cathédrales industrielles voient le jour sous l’influence naissante du Bauhaus, jusqu’au désastre de la Première Guerre mondiale.