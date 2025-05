Documentaire

Depuis 1506, la Garde suisse, plus petite armée du monde, assure la protection du pape et de sa résidence. Ses méthodes ont toutefois beaucoup évolué. Derrière le traditionnel uniforme de style Renaissance se cachent aujourd’hui de jeunes Suisses bien entraînés, prêts à donner leur vie pour garantir la sécurité du pape.

Nombreux sont ceux qui souhaitent intégrer cette troupe d’élite, mais ce n’est qu’à la suite d’une formation exigeante que les nouvelles recrues pourront prêter serment et rejoindre officiellement l’armée pontificale.

La caserne de la Garde suisse occupe 500 m2 sur le territoire de l’État de la Cité du Vatican. Depuis plus de 500 ans, elle rassemble les jeunes hommes chargés de la protection du Saint-Père, de ses cardinaux et du Vatican. Les gardes surveillent l’accès au territoire comme au Palais apostolique, où vivent le pape et ses cardinaux, et sont également présents lors des messes et des audiences sur la place Saint-Pierre. Fidèles au poste, ils veillent nuit et jour, toujours armés et vêtus de leur traditionnel uniforme d’inspiration Renaissance.

À l’instar de tous les membres de la Garde, Lukas et Dominik sont originaires de Suisse. Depuis leur village, ils ont décidé de suivre un entraînement aussi strict qu’éprouvant et d’apprendre la langue et la culture italiennes afin de rejoindre la plus petite armée du monde. Après un an de formation, ils n’attendent qu’une chose : la prestation de serment, une étape fondamentale au cours de laquelle les nouvelles recrues jurent de protéger le Saint-Père – au péril de leur vie si nécessaire. Comment expliquer une telle vocation ? Réponse à cette question, et à bien d’autres encore, lors d’une plongée exclusive au cœur du Vatican.

Reportage d’Alessandro Cassigoli (2022, 52mn)

