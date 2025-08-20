Ce documentaire retrace l’histoire sanglante et fascinante de l’or, de l’Antiquité à l’époque moderne. Il explore comment ce métal précieux a attisé la convoitise, provoqué guerres et génocides, détruit des civilisations entières comme celle des Incas et alimenté l’expansion des grands empires, de l’Espagne au Royaume-Uni. De la conquête espagnole de l’Amérique du Sud menée par Pizarro à la ruée vers l’or dans les Black Hills et aux mines sud-africaines de Johannesburg, l’or devient un symbole de puissance, d’avidité… et de chute. Le film interroge enfin le prix humain et moral de cette quête sans fin d’un métal étincelant.