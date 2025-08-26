Saladin, de son nom complet Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, est une figure historique dont l’image oscille constamment entre la réalité documentée et la légende façonnée par les récits des chroniqueurs médiévaux. Né en 1137 à Tikrit, en Mésopotamie, il est devenu sultan d’Égypte et de Syrie, fondateur de la dynastie ayyoubide, et l’un des plus célèbres adversaires des croisés. Si l’histoire a retenu son nom, c’est autant pour ses victoires militaires que pour son image de souverain chevaleresque et magnanime, image qui a nourri de nombreux mythes.