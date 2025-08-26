Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur les chevaliers Quand on pense aux chevaliers, on imagine aussitôt des hommes nobles et puissants, vêtus d’armures étincelantes, montant fièrement leur...

Documentaire Protéger les châteaux forts face à l’artillerie A la fin du Moyen-Age, l’artillerie de siège a connu de tels progrès que l’architecture des châteaux forts s’est...

Conférence Qui étaient les Vikings ? Qui étaient les Vikings ? Des pillards sans foi ni loi ou de fins stratèges politiques ? Portaient-ils des...

Podcast Comment l’Empire carolingien était-il gouverné ? Espace multiple et complexe de l’époque médiévale, l’Empire carolingien a été administré par diverses institutions clés, mêlant pouvoir local...

Documentaire Engins de siège du Moyen-Age, au cœur de l’ingénierie militaire Si les châteaux forts étaient pourvus de telles fortifications, c’était avant tout pour se défendre des engins de siège,...

Documentaire Moyen-Age : majestueuses tours maîtresses La maçonnerie a révolutionné les structures défensives des châteaux forts au Moyen-Age, remplaçant les anciennes tours de bois en...

Conférence Léonard de Vinci à la Cour de France Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle de sa mort prétendue dans...

Documentaire Comment les histoires et légendes vikings ont perduré au cours des siècles Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles...

Documentaire La disparition des Mayas Des Mayas, il nous reste leurs prouesses architecturales, leurs calendriers sophistiqués, mais aussi l’image de violents sacrifices rituels. Pourquoi...

Documentaire La mystérieuse carte Viking Zoom sur la carte du Vinland, une mappemonde représentant le monde supposé au XVe siècle. Sur ce document se...

Documentaire L’âge d’or des châteaux forts Accompagnez-nous alors que nous parcourons les ateliers et les chantiers du Château de Guédelon. Vous serez émerveillés par le...

Documentaire La dernière bataille des Templiers En 1179, au nord de Jérusalem, Croisés et Templiers sont défaits par les Musulmans au Gué de Jacob. Une...

Documentaire Empire inca | L’histoire révélée Plusieurs découvertes récentes d’archéologues et de chercheurs jettent un regard neuf sur la civilisation inca, à rebours d’un certain nombre d’idées reçues....

Conférence Clovis, aux origines de l’Histoire de France Clovis est un personnage majeur de l’histoire de France, et est souvent considéré comme le fondateur de ce qui...

Documentaire Vikings : gloire et déclin : la grande armée païenne Le siège d’York a commencé en 866, lorsque la Grande Armée païenne a voulu prendre possession de la capitale...

Podcast La véritable histoire de Robin des Bois Au cœur de la légende de Robin des Bois, se niche une énigme captivante : cette figure emblématique est-elle...

Documentaire Le premier tueur en série Dans l’arrière-pays vendéen, la cité de Tiffauges abrite l’un des plus beaux châteaux forts de la région. À la...

Documentaire Angkor entre terre et ciel Au-delà des prodigieux vestiges de pierre d’un empire qui a régné sur l’Asie du Sud-Est entre le 9ème et...

Podcast Les « secrétaires de mairie » au Moyen Âge Quand les villes renaissent au XIe siècle, elles ont besoin d’agents pour rédiger leurs innombrables actes publics. Elles font...