Documentaire

Un peuple fort, un royaume qui fut un temps un empire, une civilisation raffinée… autant de vérités qui définissent l’Espagne sans la résumer. Ce pays fut marqué par des influences toujours variées qui lui forgèrent un visage original. Déjà, au temps des brillants royaumes musulmans qui rayonnent sur la terre d’Al-Andalus, l’Andalousie des mosquées et des palais…Puis, lors de la reconquête chrétienne qui unifie peu à peu le pays et change-les arts… Ensuite, sous l’impulsion des Grandes découvertes qui amènent mille richesses et qui bâtissent mille merveilles… Et enfin, sous les règnes de Charles Quint et de Philippe II qui achèvent de faire de l’Espagne la première puissance du monde chrétien, Le Royaume d’Espagne n’aura jamais cessé d’écrire, dans sa pierre, sa formidable épopée.Réalisateur : Nicolas Thomä