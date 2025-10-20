Paysagiste de renom et titulaire en 2011 de la chaire de création artistique du Collège de France, Gilles Clément nous fait comprendre l’art des jardins et la fonction du paysage dans l’histoire. Celui qui se définit simplement comme un jardinier est l’auteur, entre autres, du jardin du Rayol (Provence), du jardin du musée du Quai Branly et du Parc André Citroën (Paris), et l’inventeur de concepts désormais célèbres comme le « jardin planétaire », le « jardin en mouvement » et le « tiers-paysage ».