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Depuis près d’un demi-siècle, l’Iran défie l’Occident et intrigue le monde. Théocratie, héritière d’un empire millénaire, au cœur des tensions du Moyen-Orient et aujourd’hui sous les bombes. Pour comprendre ce pays, il faut suivre le fil de ses révolutions. Analyse avec l’historien Yann Richard.

De la révolution constitutionnelle de 1906 aux tensions internationales actuelles marquées par la guerre en Iran, retour en six dates clés dans l’histoire de l’Iran depuis le début du XXe siècle. Entre quête de souveraineté, poids du pétrole et influences étrangères, Thomas Snégaroff vous propose de décrypter les ressorts de cette puissance millénaire au cœur du Moyen-Orient. Une conversation aux côtés de l’historien Yann Richard, spécialiste de l’Iran contemporain et auteur de « Une histoire de l’Iran de 1800 à nos jours », dans lequel il retrace plus d’un siècle d’histoire.