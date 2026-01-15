Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La 5ème République, un nouveau régime politique La Cinquième République, ou Ve République, est le régime politique républicain en vigueur en France depuis le 4 octobre...

Documentaire Est-il vrai qu’autrefois c’était œil pour œil, dent pour dent ? La punition est considérée comme la pierre angulaire de la justice, mais la vengeance est-elle vraiment la seule voie...

Documentaire L’incroyable histoire des ponts de Paris On passe presque tous les jours devant, dessus, dessous, mais on ne s’est jamais vraiment intéressé à leurs histoires,...

Documentaire Château de Versailles, 400 ans d’histoire Depuis quatre siècles, le Château conserve une place singulière dans l’Histoire et dans l’imaginaire collectif. Quatre cents ans après...

Article L’histoire des premiers explorateurs africains L’histoire de l’exploration mondiale a longtemps été dominée par une vision eurocentrée, mettant en lumière les voyages de Christophe...

Article L’histoire du divorce en France : une tumultueuse épopée juridique et sociale Le mariage est souvent perçu comme le socle de la famille, mais la manière dont une société permet de...

Documentaire Israël – Palestine, 60 ans de violence En 1948 est proclamée la création de l’Etat d’Israël. Trois ans après le nazisme, les Juifs peuvent s’installer sur...

Documentaire Profession bourreau – De père en fils De nombreux documentaires ont retracé l’histoire de la peine de mort, mais peu se sont penchés sur la personne...

Podcast Pourquoi les États-Unis soutiennent toujours Israël ? Pourquoi l’Amérique soutient-elle autant Israël, même quand tout le monde s’y oppose ? D’où vient ce lien unique ?...

Podcast Pourquoi les bulles de savon sont-elles toujours sphériques ? Pourquoi les bulles de savon sont-elles toujours sphériques ? C’est la question que vous avez choisi sur Instagram :...

Documentaire L’hécatombe des fous, retour aux anciens asiles L’une des pages les plus sombres de notre Histoire. Revenez sur les scandales concernant les personnes internées avec des...

Conférence Contraintes et plaisirs de l’hiver La saison des contraintes est aussi celle des réjouissances. A l’extérieur, on profite des joies de l’hiver entre courses...

Documentaire L’or, entre mythe et réalité Une plongée dans l’histoire passionnante du précieux métal. Des trésors d’orfèvrerie celtes jusqu’à la fièvre de la ruée vers l’or,...

Documentaire Dans le secret des villes – Londres underground Londres est la plus grande ville d’Europe et l’une des plus puissantes du continent, et ce, depuis des milliers...

Documentaire L’ombre d’un doute – Venise, la cité des sortilèges Loin des gondoles et autres clichés touristiques, Venise a été, pendant plusieurs siècles, une ville d’excès, de vices et...

Documentaire Paris-Berlin, destins croisés – Face à face (1870-1921) 18 janvier 1871. L’Empire allemand est proclamé dans la galerie des Glaces de Versailles. Cet épisode raconte la mutation...

Podcast Leçons d’histoire et de diplomatie, avec Gérard Araud L’histoire est maîtresse de vie et de vérité, dit le proverbe latin. À travers l’exemple de la diplomatie, l’ancien...