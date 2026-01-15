Nous sommes à mi-chemin entre Rennes et Nantes et nous vous proposons la découverte du château de Châteaubriant. Du Moyen-Âge à nos jours en passant par la Renaissance, nous allons évoquer la grande histoire et les petits secrets de ce château.
La Cinquième République, ou Ve République, est le régime politique républicain en vigueur en France depuis le 4 octobre...
La punition est considérée comme la pierre angulaire de la justice, mais la vengeance est-elle vraiment la seule voie...
On passe presque tous les jours devant, dessus, dessous, mais on ne s’est jamais vraiment intéressé à leurs histoires,...
Depuis quatre siècles, le Château conserve une place singulière dans l’Histoire et dans l’imaginaire collectif. Quatre cents ans après...
L’histoire de l’exploration mondiale a longtemps été dominée par une vision eurocentrée, mettant en lumière les voyages de Christophe...
Le mariage est souvent perçu comme le socle de la famille, mais la manière dont une société permet de...
En 1948 est proclamée la création de l’Etat d’Israël. Trois ans après le nazisme, les Juifs peuvent s’installer sur...
L’histoire de la France est indissociable de la construction patiente, parfois violente, de l’État par ses souverains, un processus...
De nombreux documentaires ont retracé l’histoire de la peine de mort, mais peu se sont penchés sur la personne...
Pourquoi l’Amérique soutient-elle autant Israël, même quand tout le monde s’y oppose ? D’où vient ce lien unique ?...
Pourquoi les bulles de savon sont-elles toujours sphériques ? C’est la question que vous avez choisi sur Instagram :...
Au XXe siècle, Londres et New York se lancent dans le gigantisme. Démesure horizontale à Londres, la plus grande...
L’une des pages les plus sombres de notre Histoire. Revenez sur les scandales concernant les personnes internées avec des...
La saison des contraintes est aussi celle des réjouissances. A l’extérieur, on profite des joies de l’hiver entre courses...
Une plongée dans l’histoire passionnante du précieux métal. Des trésors d’orfèvrerie celtes jusqu’à la fièvre de la ruée vers l’or,...
Londres est la plus grande ville d’Europe et l’une des plus puissantes du continent, et ce, depuis des milliers...
Loin des gondoles et autres clichés touristiques, Venise a été, pendant plusieurs siècles, une ville d’excès, de vices et...
18 janvier 1871. L’Empire allemand est proclamé dans la galerie des Glaces de Versailles. Cet épisode raconte la mutation...
L’histoire est maîtresse de vie et de vérité, dit le proverbe latin. À travers l’exemple de la diplomatie, l’ancien...
Une visite d’un Venise méconnu, à travers les différents lieux de la ville qui ont été le théâtre d’événements...
