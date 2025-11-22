Patrick Demouy, très connu pour ses recherches et ouvrages sur la Cathédrale de Reims et les sacres, a aussi consacré de nombreux travaux à l’histoire de la vigne et du vin de Champagne. Membre du conseil scientifique de la Mission « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – Patrimoine mondial », il nous présente sous forme de cartes commentées l’histoire de la région dont les périmètres ont été changeants au cours des siècles. Pourtant conclue-t-il, il y a, plus ou moins affirmée du Nord au Sud, une identité champenoise nourrie par l’histoire et le patrimoine, servie au premier chef par l’appellation qui est la raison d’être de notre Mission Unesco.