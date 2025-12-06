Elles s’appelaient Aliénor, Anne, Claude, Isabeau ou Marguerite… et elles ont façonné la France.
Dans cet épisode exceptionnel, Franck Ferrand nous plonge dans la vie de plusieurs reines qui ont marqué l’histoire par leur force, leur rôle politique, leurs drames et leur influence sur les mœurs de la Cour. De l’éclat médiéval d’Aliénor d’Aquitaine aux douloureuses grossesses d’Anne de Bretagne, chaque portrait révèle une femme de pouvoir au destin hors du commun.
00:00 Aliénor d’Aquitaine
17:25 Anne de Bretagne
36:27 Anne de Kiev
54:06 Constance d’Arles, épouse impérieuse de Robert le pieux
01:11:21 Isabelle de Hainaut, celle qui résista à Philippe Auguste
01:29:48 Isabeau de Bavière
01:48:08 La reine Claude de France
02:04:15 Louis XIII et Anne d’Autriche
02:22:47 Marguerite de France dite « La reine Margot »
02:40:49 Marie de Médicis, mère de Louis XIII
03:00:27 Marie Lecinska
03:20:13 Marie Tudor, la reine blanche
03:37:17 Marie-Antoinette, un destin, une icône, un style
03:54:42 Marie-Thérèse d’Autriche
04:13:15 Mazarin et Anne d’Autriche, une relation particulière
Un épisode captivant pour (re)découvrir ces grandes oubliées de l’histoire !