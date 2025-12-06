Podcast

Elles s’appelaient Aliénor, Anne, Claude, Isabeau ou Marguerite… et elles ont façonné la France.

Dans cet épisode exceptionnel, Franck Ferrand nous plonge dans la vie de plusieurs reines qui ont marqué l’histoire par leur force, leur rôle politique, leurs drames et leur influence sur les mœurs de la Cour. De l’éclat médiéval d’Aliénor d’Aquitaine aux douloureuses grossesses d’Anne de Bretagne, chaque portrait révèle une femme de pouvoir au destin hors du commun.

00:00 Aliénor d’Aquitaine

17:25 Anne de Bretagne

36:27 Anne de Kiev

54:06 Constance d’Arles, épouse impérieuse de Robert le pieux

01:11:21 Isabelle de Hainaut, celle qui résista à Philippe Auguste

01:29:48 Isabeau de Bavière

01:48:08 La reine Claude de France

02:04:15 Louis XIII et Anne d’Autriche

02:22:47 Marguerite de France dite « La reine Margot »

02:40:49 Marie de Médicis, mère de Louis XIII

03:00:27 Marie Lecinska

03:20:13 Marie Tudor, la reine blanche

03:37:17 Marie-Antoinette, un destin, une icône, un style

03:54:42 Marie-Thérèse d’Autriche

04:13:15 Mazarin et Anne d’Autriche, une relation particulière

Un épisode captivant pour (re)découvrir ces grandes oubliées de l’histoire !