Franck Ferrand nous emmène à la découverte de Dracula, personnage éponyme du roman de Bram Stocker, largement « inspiré » de faits réels. La complexité du personnage de Dracula renouvelée par des thèmes modernes chers à la psychanalyse comme l’association d’Éros et de Thanatos — du désir sexuel et de la mort — ou le questionnement des limites (entre la bête et l’homme, entre la vie et la mort ou entre le Bien et le Mal…) en feront un mythe moderne que le cinéma contribuera à amplifier par le biais de certaines adaptations comme « Nosferatu le vampire » de F.W. Murnau, « Dracula » de Tod Browning, « Le Cauchemar de Dracula » de Terence Fisher, « Nosferatu, fantôme de la nuit » de Werner Herzog ou « Dracula » de Francis Ford Coppola.