Charlotte Dekoker vous propose une visite à travers le temps !
Elle vous emmène au château de Rambouillet dans les Yvelines. Un château qui au fil des siècles a vu passer les rois, les reines, les présidents français, les chefs d’état étrangers et les invités d’honneur de la République Française.
Résidence royale puis présidentielle, désormais le château est ouvert à la visite.
On évoque également le parc et la forêt de Rambouillet mais surtout la laiterie de la reine Marie-Antoinette et la chaumière aux coquillages, 2 joyaux incroyables.