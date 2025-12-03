Ce talk aborde le thème de l’invisibilisation des femmes et de leur lumière dans différents domaines. Laura Lesueur partage son parcours personnel de découverte de sa propre lumière et explique comment les femmes ont souvent été éclipsées, tout en encourageant les femmes à créer leur propre place, à oser briller et à soutenir mutuellement leur lumière pour créer un changement positif.