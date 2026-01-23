Dans ce deuxième volet de nos Cours d’histoire consacrées à la paysannerie de 1789 à nos jours, Fabien Conord aborde les mutations politiques du monde rural : comment, en effet, les paysans se sont-ils politisés au XIXe siècle ? Quand sont apparus les premiers syndicats agricoles ? Quelle était aussi la place de la religion dans leur quotidien ? Quel rôle ont joué les crises agricoles dans l’émergence d’une culture politique paysanne ? Comment, enfin, la Grande Guerre a-t-elle atteint le monde rural ?