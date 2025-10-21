Documentaire

Quand le tambour devient gardien de la mémoire d’un peuple. Entre mémoire et musique, ce documentaire explore la Martinique à travers la puissance symbolique du tambour. Des rythmes hérités d’Afrique aux cérémonies contemporaines, le film révèle comment cet instrument sacré a traversé les siècles pour devenir le cœur battant de la culture martiniquaise. Témoignages, danses et sons s’unissent pour raconter une histoire de résistance, de transmission et d’identité.

Titre : Martinique, la mémoire du tambour