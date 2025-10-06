Documentaire

Ce documentaire retrace l’histoire oubliée mais fascinante de la gestion des déchets à Paris, depuis le Moyen Âge jusqu’aux pratiques modernes de recyclage.

Paris est née dans la boue, a grandi dans les déchets et s’est bâtie sur des ordures. Ce documentaire remonte les siècles pour dévoiler comment la ville a peu à peu tenté de civiliser ses détritus : de la puanteur des rues royales à l’apparition des premiers égouts, des chifonniers aux ressourceries.

Des ruelles de Montreuil à la mise en décharge, des latrines royales aux centres de tri, la gestion des ordures à Paris est une histoire profondément politique, qui raconte autant la ville que ceux qui l’habitent. Une fresque urbaine, sociale et humaine sur ce qu’on jette… et ceux qui ramassent.