Documentaire

Au bas de l’échelle sociale, les paysans européens ont presque toujours subi les pouvoirs en place. Dernier volet de cette série documentaire de Stann Neumann : au XIXe siècle, la révolution industrielle bouleverse le monde paysan. Les anciennes solidarités villageoises sont démantelées, la population agricole chute. L’heure est à l’exode rural.

Mais lorsque les nationalismes explosent, le paysan, opposé à l’ouvrier, est promu premier défenseur de la patrie. Après les deux guerres mondiales, le modèle productiviste s’impose partout. Le champ devient usine ; le cultivateur, technicien spécialisé. Aujourd’hui ce modèle est en crise. Le retour des paysans est-il le recours ?

Série documentaire de Stan Neumann (France, 2021, 56mn) disponible jusqu’au 22/06/2026