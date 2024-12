Podcast

La réalité des duels sanglants mis en scène par les Romains est très éloignée des idées reçues. Plus que la mort, c’est le suspense, la bravoure et la variété des techniques employées par des stars surentraînées qui font vibrer les foules à l’apogée de l’Empire.Au-delà des mythes et des péplums, qui étaient les véritables gladiateurs ? Comment s’organisait cette activité centrale dans la vie des Romains des centres urbains de l’Empire ? Depuis son apparition jusqu’à son déclin, la gladiature a connu des évolutions au gré des conquêtes et des révoltes. La pratique s’est professionnalisée et codifiée, loin de son image sanguinaire fantasmée.