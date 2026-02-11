Documentaire

Située dans l’Atlantique Nord, à la limite du cercle polaire arctique, l’Islande a été colonisée au IXème siècle par les Vikings norvégiens.

Une terre à la hauteur de leur réputation. Des paysages de commencement du monde, des ciels immenses et tourmentés, des montagnes de glace côtoyant des volcans et des geysers, un espace où la lumière attire chaque année des millions d’oiseaux…

L’Islande a su conserver cette nature authentique qui fait d’elle un lieu d’exception offrant des sensations émotionnelles rares.

Documentaire : Terres des Mondes – L’Islande (2014)

Un documentaire de Éric Lamy, Éric Lorang & François Calderon

