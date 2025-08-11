Article

Nichée sur la côte centrale du Vietnam, Hoi An est une petite ville au charme intemporel, connue pour son architecture préservée, ses lanternes colorées et son atmosphère envoûtante. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle attire chaque année des voyageurs venus du monde entier pour vivre une immersion totale dans son histoire, sa culture et sa gastronomie.

En 2025, cette destination mythique continue de séduire par sa capacité à mêler traditions et modernité, offrant à ses visiteurs une expérience riche en émotions et en découvertes.

Que vous soyez amateur de patrimoine, passionné de cuisine locale, curieux des coutumes ancestrales ou simplement en quête de dépaysement, Hoi An regorge d’activités incontournables qui feront de votre séjour un souvenir impérissable.

Voici donc les 10 expériences à vivre absolument pour profiter pleinement de cette perle vietnamienne.

1. Flâner dans la vieille ville au lever du soleil

La vieille ville de Hoi An est une véritable carte postale vivante, et la découvrir au lever du jour est une expérience magique. Les ruelles pavées encore désertes vous permettront de profiter pleinement des façades jaunes éclatantes, des volets en bois sculpté et des effluves de café vietnamien qui s’échappent doucement des petites échoppes.

En 2025, les autorités locales ont renforcé la préservation du centre historique, interdisant les véhicules motorisés à certaines heures pour offrir aux visiteurs un cadre plus paisible. Cette atmosphère matinale invite à la contemplation et à la photographie, car la lumière douce sublime chaque détail architectural.

Se promener le long des quais de la rivière Thu Bon pour admirer les reflets des lanternes.

Observer les habitants commencer leur journée avec des rituels immuables.

Visiter les petites boutiques artisanales qui ouvrent tôt pour préparer leurs étals.

2. Participer à un atelier de fabrication de lanternes

Hoi An est surnommée la ville des lanternes pour une bonne raison : elles illuminent chaque coin de rue et créent une ambiance féerique dès la tombée de la nuit. Participer à un atelier est une façon unique de s’immerger dans cet art local.

Vous apprendrez à choisir les tissus colorés, à façonner la structure en bambou et à assembler votre propre création, que vous pourrez emporter en souvenir.

Cette tradition artisanale, transmise de génération en génération, symbolise la chance et la prospérité pour les familles vietnamiennes.

En 2025, plusieurs ateliers proposent désormais des sessions en petit groupe, permettant un contact plus intime avec les artisans et des explications plus détaillées sur la symbolique des motifs.

3. Déguster la cuisine locale au marché central

Le marché central de Hoi An est un paradis pour les papilles. Dès que vous franchissez ses allées animées, vous êtes enveloppé par une symphonie d’odeurs : épices, herbes fraîches, bouillons parfumés et fruits exotiques.

C’est ici que l’on découvre les plats emblématiques de la région : le cao lau, un mélange de nouilles, de porc et de légumes croquants ; le banh bao vac, ou « dumpling à la rose blanche » ; et le mi quang, une soupe de nouilles riche en saveurs. La cuisine de rue y est omniprésente, et chaque stand rivalise de créativité pour séduire les visiteurs.

Goûter aux spécialités préparées sur place par les cuisinières locales.

Apprendre les ingrédients typiques utilisés dans la gastronomie vietnamienne.

Ramener quelques épices rares pour prolonger l’expérience à la maison.

4. Explorer les rizières à vélo

Autour de Hoi An, les rizières s’étendent à perte de vue, offrant un paysage apaisant ponctué de palmiers et de petits canaux. Louer un vélo est l’un des meilleurs moyens de découvrir ces espaces ruraux et d’observer la vie quotidienne des agriculteurs.

En pédalant le long des digues, vous croiserez sans doute des buffles d’eau et des enfants saluant joyeusement les visiteurs.

Les itinéraires balisés en 2025 sont mieux entretenus, et certaines agences locales proposent des circuits guidés avec arrêts dans des fermes pour comprendre le cycle de culture du riz.

5. Admirer le spectacle des lanternes sur la rivière Thu Bon

Chaque soir, la rivière Thu Bon se transforme en scène féerique lorsque les lanternes flottantes illuminent la surface de l’eau. Les habitants et visiteurs se pressent sur les quais pour déposer ces petites lumières porteuses de vœux, créant une atmosphère empreinte de poésie.

Les bateaux traditionnels, pilotés par des rameurs expérimentés, permettent d’admirer le spectacle de plus près. En 2025, des initiatives écologiques ont été mises en place pour que les lanternes soient fabriquées à partir de matériaux biodégradables, préservant ainsi l’environnement fragile de la rivière.

Acheter une lanterne flottante auprès d’un artisan local.

Profiter d’une balade en barque traditionnelle pour contempler la ville illuminée.

Photographier les reflets multicolores sur l’eau.

6. S’initier à la cuisine vietnamienne

Pour les gourmands et les curieux, un cours de cuisine est une excellente façon de plonger dans la culture culinaire de Hoi An. Ces ateliers débutent souvent par une visite guidée du marché pour sélectionner les ingrédients frais, suivie d’une session pratique dans une cuisine traditionnelle.

Vous y apprendrez à préparer des plats typiques comme les rouleaux de printemps frais, la soupe pho ou encore le banh xeo, une crêpe croustillante garnie de légumes et de crevettes.

Les chefs locaux aiment partager des anecdotes familiales liées à chaque recette, renforçant le lien entre tradition et plaisir gustatif.

En 2025, certaines écoles de cuisine intègrent des options végétariennes ou vegan pour répondre aux attentes des voyageurs.

7. Visiter le pont couvert japonais

Symbole iconique de Hoi An, le pont couvert japonais, construit au XVIe siècle, relie deux quartiers historiques et témoigne de l’influence japonaise dans la ville. Sa structure en bois, ornée de sculptures délicates, est un chef-d’œuvre architectural qui attire des visiteurs du monde entier.

La légende raconte qu’il aurait été construit pour calmer un dragon mythique dont la tête et la queue se trouvaient aux extrémités de la ville. Pour en savoir plus sur cette histoire, certains voyageurs se réfèrent au blog Good Morning Hoi An, qui raconte de nombreuses anecdotes locales.

Ce lieu est particulièrement photogénique à toute heure de la journée, mais le visiter tôt le matin permet de l’admirer sans la foule. Les restaurations entreprises en 2025 ont permis de préserver encore mieux ses détails originaux.

Apprendre l’histoire du commerce entre le Vietnam et le Japon à l’époque.

Découvrir les symboles cachés dans la décoration du pont.

Profiter de la vue sur la rivière depuis sa passerelle.

8. Se détendre sur la plage d’An Bang

À seulement quelques kilomètres de la vieille ville, la plage d’An Bang offre un contraste rafraîchissant avec l’animation urbaine. Sable fin, eau turquoise et brise marine composent un cadre idéal pour se détendre.

En 2025, cette plage est toujours prisée, mais des zones de tranquillité ont été créées pour préserver une ambiance paisible. C’est aussi un spot réputé pour admirer le lever ou le coucher du soleil, quand les couleurs du ciel se reflètent sur la mer.

Vous y trouverez des cafés et restaurants de bord de mer, parfaits pour savourer un repas les pieds dans le sable.

9. Assister à un spectacle culturel traditionnel

Hoi An possède une scène artistique riche, où danses folkloriques, musiques traditionnelles et représentations théâtrales racontent l’histoire et les légendes locales. Les spectacles se déroulent souvent dans de petites salles ou sur des scènes en plein air, recréant l’ambiance des fêtes d’antan.

Parmi les plus populaires, on retrouve les marionnettes sur l’eau, un art millénaire qui fascine petits et grands.

Certains circuits récommandé par ce guide Francophone pour le sanctuaire de My Son permettent d’assister à une représentation culturelle en soirée.

En 2025, certaines représentations incluent des technologies modernes comme la projection d’images pour enrichir la narration, tout en restant fidèles aux traditions.

Réserver ses billets à l’avance pour les représentations les plus prisées.

Se familiariser avec les instruments traditionnels vietnamiens.

Profiter d’un moment convivial après le spectacle pour échanger avec les artistes.

10. Faire une excursion aux îles Cham

Situées à environ 15 kilomètres au large de Hoi An, les îles Cham sont une petite merveille naturelle protégée par l’UNESCO. Elles offrent des plages immaculées, des eaux cristallines parfaites pour le snorkeling et une biodiversité exceptionnelle.

La visite inclut souvent des arrêts dans des villages de pêcheurs, où l’accueil chaleureux des habitants reste gravé dans les mémoires.

En 2025, des excursions respectueuses de l’environnement sont encouragées, limitant le nombre de visiteurs pour préserver cet écosystème unique.

Conclusion

Hoi An, en 2025, conserve toute sa magie tout en s’adaptant aux attentes des voyageurs contemporains. Entre patrimoine historique, traditions artisanales, gastronomie raffinée et paysages à couper le souffle, cette petite ville vietnamienne est une invitation permanente à l’émerveillement.

Que vous veniez pour quelques jours ou pour un séjour prolongé, ces dix expériences vous permettront de capturer l’essence même de cette destination unique. La combinaison de moments paisibles, de découvertes culturelles et de rencontres chaleureuses laissera en vous un souvenir inoubliable, et l’envie irrésistible de revenir.