Du nord du Vietnam jusqu’à la majestueuse baie d’Along en passant par la ville de Hanoï, un voyage exotique et haut en couleur sur le fleuve Rouge.
Un film de Stéphane Jobert
Droits réservés
Droits réservés
