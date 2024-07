Documentaire

Pendant des millénaires, les dieux des civilisations indiennes ont été honorés pour assurer la bonne marche de l’univers. Convertis au XVe siècle par les Espagnols, les Indiens devenus catholiques n’ont pas oublié les rites et les traditions liés à leurs anciennes divinités. Le Mexique, pays moderne, est resté une terre de croyances et de forces magiques. Les pyramides géantes de Teotihuacan ont été créées par les dieux qui s’y sont sacrifiés; de là viennent des sacrifices humains que chaque civilisation indienne a pratiqué. Les volcans incarnent, quant à eux, le lien entre les enfers et le monde céleste, et attirent touristes et pèlerins.

“ Carnets du Mexique” est une invitation à la découverte de la vie quotidienne au Mexique aujourd’hui.

Depuis quelques années, le Mexique est devenu une destination privilégiée des touristes du monde entier.

Centres balnéaires ultramodernes, plages de corail blanc, visites guidées de sites archéologiques mayas font l’ordinaire des séjours proposés par les agences touristiques; mais les visiteurs attentifs devinent sans peine derrière ces images attendues les signes d’un pays immense, surprenant et chaleureux.

Dans cette série, comme dans les précédents “Carnets” nous aborderons la réalité mexicaine à partir de la vie de tous les jours.