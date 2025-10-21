Plongez au cœur de l’Outback australien, 12 fois la France pour à peine 20 millions d’habitants. De la Stuart Highway aux pistes du Bush, Christophe traverse le continent pour rencontrer ceux qui vivent l’immensité : un policier-éleveur de chameaux, des tondeurs de moutons nomades, des routiers de road-trains… jusqu’aux communautés aborigènes de Terre d’Arnhem, où les songlines racontent le lien sacré à la terre. Entre chaleur écrasante, distances démesurées, ranchs géants et mer du Timor, une aventure humaine et géographique qui interroge notre façon d’habiter l’espace.
Réalisateur : Marc Temmerman