Documentaire

Direction Pyongyang, dans l’un des régimes totalitaires les plus féroces et les plus fermés au monde. Depuis 10 ans, le pays entrebâille sa porte à une poignée de touristes étrangers, essentiellement chinois ou de l’ex-bloc soviétique.Tourner en Corée du Nord est plus que difficile, c’est même très dangereux sans autorisation. Les étrangers n’ont pas le droit de communiquer avec les nord-coréens, sauf si c’est un guide officiel. Ces voyages organisés sont très strictement encadrés. Un documentaire de l’Effet Papillon