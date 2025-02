Documentaire

Goa, le plus petit Etat de l’Inde, est surtout connu pour ses festivals de musique transe et ses soirées hippies. Pourtant, Goa offre bien plus : 100 kilomètres de plages superbes, des paysages à couper le souffle, et une jungle préservée.

La région abrite l’un des plus riche écosystème de l’Inde et conserve des traditions ancestrales… Rencontre au travers de quatre portraits de Goanais, des natifs de la région mais aussi de Français, amoureux éperdus de ce petit paradis.

Du Nord au Sud, de la plage de Palolem à la jungle luxuriante de Mhadei, en passant par les rizières et les cultures, chacun de nos personnages incarne un territoire, une région emblématique.