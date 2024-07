Pourquoi dit-on « jaune cocu » ?

Article

L’expression « jaune cocu » intrigue et suscite la curiosité. Pour comprendre pourquoi on associe cette couleur à une personne trompée, il faut remonter le temps et explorer diverses pistes historiques, culturelles et linguistiques.

Une origine médiévale

L’expression trouve ses racines au Moyen Âge.

À cette époque, la couleur jaune était souvent mal vue. Elle symbolisait la trahison, l’hypocrisie et la tromperie. Par exemple, Judas, le traître dans la Bible, est souvent représenté vêtu de jaune.

Cette connotation négative s’est progressivement étendue à d’autres domaines, y compris celui de l’infidélité conjugale.

Les marquages de honte

Au Moyen Âge, les personnes coupables d’adultère étaient parfois marquées de façon publique pour leur faire honte. Le jaune, déjà associé à la trahison, était utilisé dans ces marquages.

Un mari trompé pouvait se voir attribuer une cocarde jaune, signalant ainsi son statut de « cocu ». Cette pratique visait à humilier publiquement les personnes concernées et à dissuader les comportements adultérins.

La couleur jaune dans la culture populaire

Au fil du temps, l’association du jaune avec la trahison et l’infidélité s’est enracinée dans la culture populaire. Dans certaines régions de France, il était de coutume de peindre la porte des maisons des cocus en jaune pour signaler leur situation.

Cette pratique, bien que disparue, témoigne de l’importance symbolique de la couleur jaune dans ce contexte.

Une expression toujours vivante

Aujourd’hui, l’expression « jaune cocu » reste utilisée, bien que souvent de manière humoristique ou ironique. Elle rappelle les anciennes croyances et pratiques tout en soulignant l’aspect ridicule ou pathétique d’une situation d’infidélité.

Conclusion

L’expression « jaune cocu » est un exemple fascinant de la façon dont les couleurs peuvent être investies de significations profondes et durables dans une culture.

Issue de pratiques médiévales et de symbolismes anciens, elle continue d’être utilisée pour évoquer la trahison et l’infidélité, témoignant de la persistance des symboles dans notre langage quotidien.