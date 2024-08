Documentaire

Une poignée de jeunes pilotes héroïques brise le rêve de conquête d’Hitler. La Bataille d’Angleterre (de juillet 1940 à mai 1941) a marqué une étape décisive dans le cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle opposa les armées de l’Air du Royaume-Uni et de l’Allemagne, soutenue par l’Italie, dans une campagne aérienne marquée par les bombardements de Coventry et de Londres, souvent désignée par l’expression « le Blitz ». Cette opération de grande ampleur était menée par la Luftwaffe pour détruire la Royal Air Force, annihiler la production aéronautique britannique et anéantir les infrastructures aéroportuaires afin de permettre à l’armée allemande d’envahir le Royaume-Uni. Un objectif alternatif était de terroriser la population britannique et de pousser son gouvernement à faire la paix avec l’Allemagne.