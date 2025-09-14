Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’Allemagne écrasée | Janvier – Mars 1945 Alors que les Russes se dirigeaient vers l’Allemagne depuis l’Est et que les alliés occidentaux attaquaient depuis la direction...

Podcast Marius Jacob, le cambrioleur qui a inspiré Arsène Lupin Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant sa vie a inspiré l’une des histoires les plus connues de...

Article 4 informations essentielles sur Albert Einstein Albert Einstein, l’un des plus grands génies de l’histoire de la science, a révolutionné notre compréhension de l’univers. Ses...

Documentaire La Wehrmacht, l’armée la plus puissante du monde En 1939 elle était la force militaire la plus puissante du monde. Son nom : la WERHMACHT ! L’organisation...

Documentaire Panzer IV : le char lourd allemand de la Seconde Guerre mondiale En production continue de 1936 à 1945, le Panzer IV était le « cheval de bataille » blindé de l’armée allemande...

Documentaire D-Day 1944 : Opération Overlord 6 juin 1944 le débarquement en Normandie

Podcast Comment les fast-foods ont conquis la France Imaginez vous au « McDo », un burger dans une main et un verre de vin dans l’autre… C’était tout à...

Documentaire La victoire finale (Juillet – Septembre 1945) Alors que l’Europe passait au crible les décombres d’une longue et amère guerre, les Japonais, fidèles à leur héritage...

Documentaire La mafia rouge – Commerce de détail Dans l’Union soviétique du début des années 80, la vieille garde, dirigée par Léonid Brejnev mène le pays. L’économie...

Documentaire Au temps de la fée verte (1/2) Reconstitution de la Belle Epoque, scène de café, service de l’absinthe, histoire, fabrication, interdiction : tous les thèmes majeurs...

Documentaire L’ombre d’un doute – Les secrets de la mort de Raspoutine Dès son plus jeune âge, Raspoutine fait preuve de dons de guérisseur surprenants. En 1906, il est appelé à...

Podcast Maroc et Tunisie sous protectorat : des États endormis ? La colonisation est une histoire de peuples, d’idéologie, de territoires, de syncrétisme culturel, d’économie, de résistances. Mais elle est...

Article 1er février 1979 : retour triomphal de l’Ayatollah Khomeini à Téhéran Le 1er février 1979 marque un tournant historique pour l’Iran : Rouhollah Khomeini, figure emblématique de la révolution islamique,...

Documentaire Police des moeurs à Paris : Activités sombres, vices et bas-fonds (1901-1945) La police des moeurs naît véritablement en 1901. Cette année-là, Louis Puibaraud crée au sein de la Préfecture de...

Documentaire Collaborations #1 De juin 1940 à août 1941, les hommes qui ont pris le pouvoir à Vichy mettent en place une...

Documentaire Le miracle de Dunkerque Il peut paraître surprenant de qualifier de miracle ce qui fut en réalité la conclusion de la brutale déconfiture...

Documentaire L’Observateur a 40 ans Fondé en novembre 1964, le Nouvel Observateur a désormais 40 ans. Quatre décennies de combats politiques, d’évolutions sociales, intellectuelles...

Documentaire 39-45 l’enfer de la guerre – La guerre du Pacifique Parmi les batailles décisives survenues sur le théâtre des opérations de l’océan Pacifique figure celle de Guadalcanal. Entre août...

Documentaire Dans la tête des SS (1/2) Créés en 1925 pour assurer la protection du Führer, auquel ils avaient juré fidélité jusqu’à la mort, les SS...