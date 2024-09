Documentaire

A l’heure de la mondialisation, la coutellerie française existe encore. Elle affronte une forte concurrence, notamment asiatique, et pourtant le couteau Made in France tranche toujours. Au coeur de l’Auvergne, dans la ville de Thiers, une centaine de petites entreprises et d’artisans représente près d’un millier d’emplois. Comment font-elles face à une concurrence mondiale, comment un secteur qui a presque failli disparaître fait-il pour exister en France? A travers les exemples du coutelier Verdier, de petits artisans et de spécialistes des arts de la table comme Geneviève Lethu qui ont décidé de relocaliser la production de leurs couverts à Thiers après quelques années de fabrication en Chine, le film propose une enquête économique sur les couteaux Made in France.

Un documentaire de Jean-Luc Gunst.