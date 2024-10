Documentaire

Bon marché et extrêmement addictif, le crack est issu de la cocaïne. Cette drogue qui inonde l’Europe devient de plus en plus accessible et dans de nombreuses villes, on la consomme désormais à la vue de tous. Tandis qu’en Allemagne, les habitants se sentent abandonnés par les pouvoirs publics, la Suisse renforce sa politique en matière de drogue.

Noé Gonzales et sa famille vivent dans le quartier berlinois de Wedding, à proximité de la Leopoldplatz. Ces dernières années, la place est devenue une véritable plaque tournante du crack – parfois consommé dans l’entrée des immeubles, au grand dam des riverains. Dans sa cage d’escalier, Noé Gonzales est souvent tombé nez à nez avec des personnes venues fumer du crack, dormir ou dealer, et a dû leur demander de partir.

Ronald Schneider travaille depuis trente ans dans l’aide aux personnes en situation d’addiction. À Francfort, il dirige un centre d’assistance près de la gare, où jusqu’à 400 toxicomanes se droguent quotidiennement à la vue de tous. Avec ses collègues, il gère deux salles de consommation pour stopper la consommation dans l’espace public. Mais l’essor du crack inquiète le directeur du centre. Après quelques secondes d’euphorie seulement, les consommateurs de crack errent déjà à la recherche de leur prochaine dose. Comment les aider à sortir de la rue ?

À Zurich, un concept unique est mis à l’essai. Addict au crack depuis toujours, Kim Hauser fréquente l’un des trois centres de contact et d’accueil qui se sont ouverts au cœur de la ville pour accueillir les usagers de drogue dans de bonnes conditions. Environ mille personnes fréquentent ces espaces adaptés qui offrent des soins médicaux, de la nourriture et la possibilité de priser dans de bonnes conditions d’hygiène.

L’idée était jusqu’alors inconcevable : en Allemagne, il est désormais possible d’acheter de la drogue directement au point de contact de petits dealers – une zone grise tolérée par la police. Le directeur de centre Florian Meyer en est convaincu : pour aider les personnes dépendantes au crack à sortir de la rue, il faut emprunter de nouvelles voies.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

